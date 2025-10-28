Milano-Cortina, sulla Stelvio la prima medaglia. Bormio: "Siamo pronti"

Verrà assegnata a Bormio, sulla leggendaria pista Stelvio, la prima medaglia olimpica di Milano-Cortina 2026 e sarà quella della discesa libera maschile. Dal 7 febbraio, giorno della gara, e fino al 21 febbraio, la perla alpina dell'Alta Valtellina sarà teatro delle competizioni di sci alpino maschile e delle prime gare olimpiche di sci alpinismo della storia, accogliendo atleti e migliaia di spettatori da tutto il mondo.