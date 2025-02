Milano-Cortina: stadio salto sci di Predazzo pronto entro luglio

Lo stadio del salto con gli sci di Predazzo, del valore di 44,4 milioni di euro, sarà pronto a luglio. Lo ha reso noto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, illustrando il cronoprogramma delle strutture che ospiteranno i Giochi invernali 2026. Per quanto riguarda lo stadio del salto è già stata completata la parte di demolizione, mentre l'appalto principale per i trampolini da 143 e 109 metri è giunta al 60 per cento di avanzamento. Per l'impianto di risalita e innevamento è in approvazione il progetto. Il cantiere parte a breve per finire in tempo utile per la Summer Cup di settembre che sarà il banco di prova e test per l'impianto.