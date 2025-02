Milano-Cortina:spettatori da tutto il mondo,anche principe Tonga

"La Bill Gates Foundation porterà i suoi ospiti, da Usa e Canada verranno molti per l'hockey. Ma anche molti clienti francesi di un certo livello, poi c'è il principe di Tonga che ha comprato un pacchetto eccezionale. Sarà qui per la prima volta a vedere le Olimpiadi invernali, ha preso un pacchetto per Cortina e per Milano. Ci saranno anche molti emiri". Così Emilio Pozzi, SVP & Managing Director On Location Italia, a margine della presentazione dell'offerta dei pacchetti hospitality per la Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. "I paesi con maggior richieste sono Stati Uniti, Canada, Germania, Giappone e Corea mentre per ora poche richieste dalla Svizzera mentre molte dall'Olanda per lo speed skating - ha aggiunto -. Il fatto che ci sia così grande richiesta fa capire che il progetto è centrato, perché ad esempio atterrare a Milano e ripartire da Verona dopo aver visto le montagne sarà eccezionale". "Ci sarà la possibilità di sciare ad esempio con Lindsay Vonn e altri ex atleti americani. Ci saranno molto sorprese ma non tutte sono ancora in pista, stiamo aspettando l'omologazione della pista da bob per preparare qualcosa di speciale anche lì. Ad esempio - ha proseguito Pozzi - ci sarà un pacchetto per vedere la montagna dove è stato girato il film Cliffhanger con Sylvester Stallone". Per quanto riguarda l'età media dei possibili clienti, Pozzi ha spiegato che "c'è tanta gente giovane, non a caso Livigno sarà molto gettonata per vedere le Olimpiadi in maniera diversa"