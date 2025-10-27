Milano-Cortina, Saldini:"La pista di bob è costata 42 milioni in meno

"Per la pista da bob di Cortina era previsto un investimento di 160 milioni, la chiuderemo con 31 varianti di progetto e zero costi aggiuntivi, utilizzando 118 milioni, quindi 42 milioni in meno di quanto inizialmente previsto". Lo ha dichiarato Fabio Saldini, commissario di Governo e amministratore delegato di Simico, la Società Infrastrutture Milano Cortina 2026, intervenendo all'evento organizzato da Il Giornale alla Fondazione Feltrinelli, 'Milano - 100 giorni a Milano-Cortina. Il racconto dei Giochi'. Saldini ha poi sottolineato le difficoltà nella realizzazione delle altre venue: "Fortunatamente si è parlato molto di Cortina e meno di Livigno, perché è la venue più complessa. Sul versante Mottolino, per la prima volta nella storia delle Olimpiadi, cinque gare si svolgeranno nello stesso punto. Livigno rappresenta l'emblema della nostra attività: è stata in assoluto la venue più difficile da realizzare".