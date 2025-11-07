Basket, la Dinamo centra la prima vittoria in campionato

La Dinamo Banco di Sardegna Sassari dopo cinque sconfitte consecutive ha conquistato ieri sera al PalaSerradimigni la prima vittoria in campionato. E lo ha fatto in grande stile, dominando per 40 minuti la Pallacanestro Cantù, e chiudendo con il punteggio di 100-84. Una vittoria davanti al nuovo coach, Veljko Mršić, che ha assistito alla partita dalla tribuna e che oggi sarà presentato ufficialmente alla stampa, prima del debutto in panchina, domenica pomeriggio sul campo di Venezia. Ieri i biancoblu, guidati dall'assistente allenatore, Massimiliano Oldoini, hanno brillato dimostrando tutte le potenzialità, finora inespresse, della squadra e dei singoli. Strepitose le prestazioni di Nate Johnson (33 punti) e Carlos Marshall (24), coppia immarcabile in attacco e finalmente decisiva anche in difesa.
Ma tutta la squadra ha girato alla perfezione, sollevando il piede dall'acceleratore solo dopo avere raggiunto un rassicurante vantaggio di +26, a metà del terzo quarto. Lì hanno subito il tentativo di rimonta di Cantù, che è riuscita a riavvicinarsi a -10. Un rilassamento durato pochi minuti. Nell'ultima frazione di gioco la Dinamo ha ripreso a controllare la gara e ha portato a casa la prima vittoria.
"Ho chiesto ai ragazzi di aiutarsi l'un l'altro nei momenti difficili. Ci sono stati dei passaggi a vuoto anche oggi e ci sta, siamo ancora in fase di crescita. Avevo chiesto di sognare per andare a prendere la vittoria, perché spesso i sogni si avverano", ha commentato Oldoini a fine gara. "Era importante vincere, ora torno a fare l'assistente. Cercherò di aiutare coach Mrsic a entrare subito nel mondo Dinamo dal punto di vista tattico e non solo. Da domani si torna a lavorare e a pensare alla trasferta di Venezia".