Basket, la Dinamo centra la prima vittoria in campionato

La Dinamo Banco di Sardegna Sassari dopo cinque sconfitte consecutive ha conquistato ieri sera al PalaSerradimigni la prima vittoria in campionato. E lo ha fatto in grande stile, dominando per 40 minuti la Pallacanestro Cantù, e chiudendo con il punteggio di 100-84. Una vittoria davanti al nuovo coach, Veljko Mršić, che ha assistito alla partita dalla tribuna e che oggi sarà presentato ufficialmente alla stampa, prima del debutto in panchina, domenica pomeriggio sul campo di Venezia. Ieri i biancoblu, guidati dall'assistente allenatore, Massimiliano Oldoini, hanno brillato dimostrando tutte le potenzialità, finora inespresse, della squadra e dei singoli. Strepitose le prestazioni di Nate Johnson (33 punti) e Carlos Marshall (24), coppia immarcabile in attacco e finalmente decisiva anche in difesa.