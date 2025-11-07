Milano-Cortina: maxi-sconto squalifica, la stella del biathlon Julia Simon ci sarà

La stella francese del biathlon, Julia Simon, potrà gareggiare alle Olimpiadi invernali del prossimo anno di Milano-Cortina dopo aver ricevuto una squalifica di sei mesi, di cui cinque con sospensione condizionale, con l'accusa di aver rubato denaro a una compagna di squadra. Lo ha fatto sapere la Federazione francese di sci (Ffs). La sospensione è arrivata dopo che Simon è stata dichiarata colpevole di furto e frode di carta di credito da un tribunale francese il mese scorso e condannata a tre mesi di carcere con sospensione condizionale. La sentenza del tribunale aveva lasciato un punto interrogativo sulla sua partecipazione ai Giochi olimpici invernali in Italia. Ma la commissione disciplinare della Federazione transalpina di sci ha deciso di sospendere gran parte della sua squalifica sportiva, consentendole di tornare a gareggiare in tempo per le Olimpiadi, che inizieranno il 6 febbraio.