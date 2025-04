Milano-Cortina: raccolta dai partner ha superato i 400 milioni

La raccolta di Fondazione Milano Cortina 2026 da partner privati in vista dei Giochi Olimpici "ha superato i 400 milioni e abbiamo altri 60 milioni in firma nei prossimi mesi. Siamo molto soddisfatti della restituzione del tessuto imprenditoriale". Così Nevio Devidé, chief revenue officer della Fondazione Milano Cortina 2026, a margine della presentazione della ricerca condotta da Ipsos per Visa sull'impatto dei Giochi Olimpici per le pmi a Milano. "La fondazione è una fondazione privata - ha ricordato -, quindi non aspetta i contributi del governo. Il lavoro viene fatto con accordi commerciali, le fonti di risorse sono i partner domestici". Devidé ha poi ricordato che "sono andati molto bene i biglietti, abbiamo venduto oltre 657 mila biglietti ad oggi, quindi c'è una grande domanda" considerato anche che "i siti sono ragionevolmente contenuti. Abbiamo anche rivisto i numeri sulla base delle dinamiche di mercato e fatto un lavoro tecnicamente attento per far sì che la nostra natura di fondazione privata ci permetta di avere chiara contezza delle risorse disponibili". "Sulla base delle risorse poi gestiremo i costi e faremo Giochi che come minimo celebreranno gli atleti, celebreranno i momenti salienti, faranno sì che l'esperienza per quanto riguarda gli atleti sia eccellente, in modo che lo spettacolo sportivo sia al meglio. Poi tutto quello che avanzerà lo dedicheremo alla parte di coreografia, per far sì che tutti possano celebrare al meglio questo momento", ha concluso il chief revenue officer della Fondazione Milano Cortina 2026.