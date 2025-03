Milano-Cortina: programma ricco per 'One Year to Go' Paralimpiadi

Al via la vendita dei biglietti per i Giochi Paralimpici, vendita anticipata di 24 ore per i titolari di carta Visa. Visa è il metodo di pagamento ufficiale e, in riconoscimento della storica partnership di Visa con i Giochi Paralimpici Invernali, i titolari di una carta Visa registrati al portale ticketing di Milano Cortina 2026 avranno accesso a una finestra di acquisto esclusiva di 24 ore. La vendita anticipata inizierà il 5 marzo alle 10:00 CET, offrendo la possibilità di acquistare i biglietti per le gare e le Cerimonie, fino a esaurimento scorte. Il 6 marzo 2025, esattamente a un anno dalla Cerimonia di Apertura all'Arena di Verona, prenderà il via la vendita libera dei biglietti per i Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. I prezzi partiranno da 10 euro per gli Under 14, e oltre 200.000 biglietti saranno disponibili a meno di 35 euro.