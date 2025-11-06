Molise-Sport e Salute insieme per attività sportiva gratuita

Sostenere e favorire la pratica sportiva. È questo l'obiettivo di "Voucher Sportivi", l'iniziativa della Regione Molise in collaborazione con Sport e Salute, che permetterà a bambini e giovani del Molise compresi tra 6 e 19 anni di fare attività sportiva gratuitamente. Grazie all'investimento della Regione Molise, infatti, verranno resi disponibili voucher del valore massimo di 300 euro, con priorità a coloro che vivono contesti familiari in difficoltà economiche e sociali, per svolgere attività sportiva gratuita presso le Associazioni Sportive e Società Sportive Dilettantistiche molisane che, aderendo al progetto, metteranno a disposizione le loro attività. "Siamo orgogliosi di fare squadra con la Regione Molise in una partita così importante per il benessere dei cittadini" è il commento di Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute. "Siamo pronti a mettere a disposizione la nostra esperienza e competenza per un progetto che punta ad abbattere i costi della pratica sportiva. Permetteremo così allo sport di svolgere quel ruolo di strumento educativo e valoriale, di socializzazione e di prevenzione del disagio sociale. Oltre ad incentivare la pratica sportiva e a promuovere il diritto allo sport, il progetto rappresenta anche un sostegno concreto al tessuto sportivo regionale", prosegue. Mentre Francesco Roberti, presidente della Regione Molise, sottolinea di accogliere "ogni progetto che valorizzi tutte le iniziative sportive, soprattutto quelle che danno l'opportunità ai più giovani di praticare la propria disciplina. Lo sport favorisce l'inclusione e rappresenta un veicolo di valori fondamentali per il sano sviluppo della persona. La pratica sportiva, infatti, genera benessere fisico, ma è anche un potente strumento di socialità e di comunità, capace di educare i più giovani ai sani valori della vita".