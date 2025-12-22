Milano-Cortina, Napoli accoglie la fiamma olimpica

La staffetta che vedrà protagonista il principe, nove volte campione del mondo di vela nella classe Smeralda 888, avrà inizio intorno alle ore 18.26, con punto di partenza all'altezza di Corso Umberto I, 135. La staffetta dei tedofori è programmata a partire dalle 17. Il tracciato collega la periferia col centro storico di Napoli: da Scampia, dove ha sede la palestra dove è cresciuta la medaglia d'oro olimpica Pino Maddaloni, anche lui tra i tedofori, fino al centro storico con l'arrivo fissato a piazza Plebiscito, dove è prevista a partire dalle 19.30 la cerimonia conclusiva, con la partecipazione di istituzioni, atleti e cittadini.