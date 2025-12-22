Logo SportMediaset

Milano-Cortina, Napoli accoglie la fiamma olimpica

22 Dic 2025 - 13:29

Ci sarà anche il principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie tra i tedofori che prenderanno parte alla cerimonia della fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026, in programma nel pomeriggio di domani a Napoli.

La staffetta che vedrà protagonista il principe, nove volte campione del mondo di vela nella classe Smeralda 888, avrà inizio intorno alle ore 18.26, con punto di partenza all'altezza di Corso Umberto I, 135. La staffetta dei tedofori è programmata a partire dalle 17. Il tracciato collega la periferia col centro storico di Napoli: da Scampia, dove ha sede la palestra dove è cresciuta la medaglia d'oro olimpica Pino Maddaloni, anche lui tra i tedofori, fino al centro storico con l'arrivo fissato a piazza Plebiscito, dove è prevista a partire dalle 19.30 la cerimonia conclusiva, con la partecipazione di istituzioni, atleti e cittadini.

Tra i tedofori, oltre Maddaloni, figurano Ciro Ferrara e gli artisti The Jackal e Stash della band The Kolors, Raffaella Giugni, segretario generale di Marevivo. Napoli è una delle tappe della fiamma olimpica che rimarrà in Campania dal 21 al 28 dicembre. 

