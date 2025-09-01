Milano-Cortina: Mit, prende forma la pista di slalom gigante a Livigno

A Livigno i Giochi prenderanno vita con una delle prove più emozionanti: lo slalom gigante parallelo. Due atleti scenderanno con lo snowboard fianco a fianco lungo 25 porte, a tutta velocità, davanti a un pubblico che potrà vivere la tensione di una sfida decisa sul filo dei centesimi. La pista - 635 metri di lunghezza e 170 di dislivello - è stata progettata per esaltare le competizioni e per essere sostenibile. Modellata direttamente sul terreno naturale, con scavi ridotti e riporti fino a 7 metri, nasce nel rispetto della montagna e con materiali riutilizzati in loco.