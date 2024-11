MILANO-CORTINA, MALAGÒ: "SAREBBE BELLO AVERE IL PAPA COME TEDOFORO"

"Dobbiamo puntare all'universalità, siamo l'Italia, un Paese libero e aperto. Sarebbe bello anche per un metro avere il Santo Padre che fosse tedoforo". Lo ha detto il presidente di Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, a margine della presentazione del viaggio della fiamma olimpica. I tedofori lungo il percorso di 12.000 chilometri saranno 10.001 e lo stesso Malagò ha auspicato di essere uno di essi, almeno per un breve tratto, così come il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.