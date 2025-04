Milano-Cortina: Infrastrutture su Sliding Centre, non fu mero incidente

"Nel rispetto delle indagini e del prezioso lavoro svolto dagli inquirenti in merito al tentato sabotaggio dello Sliding Centre di Cortina - di cui apprendiamo eventuali sviluppi da fonti stampa - si evidenzia tecnicamente ciò che risulta chiaro dall'analisi meteo e atmosferica della notte in cui sono avvenuti i fatti". E' quanto precisa in una nota Infrastrutture Milano Cortina 2026, in riferimento al sabotaggio dello Sliding Centre di Cortina. "Alcune ricostruzioni giornalistiche, apparse nelle ultime ore, omettono un dato riconosciuto come incontrovertibile: le condizioni ambientali e atmosferiche registrate la notte del 21 febbraio scorso azzerano le probabilità di 'spostamento' o 'scivolamento' del tubo. Dunque, escludendo che si sia mosso da solo, è stato fin da subito ragionevole ipotizzare che quanto accaduto non possa essere stato frutto di un mero incidente".