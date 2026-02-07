Milano Cortina, in 6mila a Livigno per la cerimonia d'apertura

La Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali ha acceso San Siro con un racconto potente, visionario, capace di fondere arte, sport e identità nazionale in un unico grande affresco contemporaneo. Sotto la direzione creativa di Marco Balich, lo stadio si è trasformato in un palcoscenico totale, dove le eccellenze artistiche italiane hanno dialogato con il linguaggio universale dei Cinque Cerchi. Uno spettacolo di enorme profilo e di rara intensità: da Laura Pausini ad Andrea Bocelli, da Mariah Carey a Sabrina Impacciatore, culminato con l’accensione del doppio braciere, ad opera di Alberto Tomba e Deborah Compagnoni a Milano, e di Sofia Goggia, a Cortina. Magnifiche le delegazioni azzurre schierate festanti dietro ai quattro portabandiera: Federico Pellegrino e Arianna Fontana a San Siro; Federica Brignone e Amos Mosaner in collegamento.