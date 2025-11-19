Milano-Cortina, Fiamma olimpica a Napoli: lo show per Natale

Il prossimo 23 dicembre Napoli ospiterà la tappa del progetto "Il Viaggio della Fiamma Olimpica & Paralimpica Milano Cortina 2026 ", la staffetta simbolica della torcia che attraverserà il territorio nazionale in vista dei Giochi Invernali. La giunta comunale, con deliberazione approvata all'unanimità, ha riconosciuto il pubblico interesse alla realizzazione dell'evento e ha definito le linee di indirizzo per la sottoscrizione di un accordo con la Fondazione Milano Cortina 2026, co-organizzando la manifestazione. Piazza del Plebiscito sarà il cuore della celebrazione, punto di arrivo della staffetta e sede della cerimonia conclusiva, che vedrà la partecipazione di istituzioni, atleti e cittadini, "in un momento di festa e condivisione dei valori olimpici: inclusione, rispetto, solidarietà". L'iniziativa si inserisce nel percorso che vede Napoli Capitale Europea dello Sport 2026 , confermando il ruolo della città come protagonista di grandi eventi internazionali, dopo la recente designazione quale sede della 38ª America's Cup 2027. "Accogliere la Fiamma Olimpica e Paralimpica è un onore per la nostra città - commentano da Palazzo San Giacomo - e un'occasione unica per ribadire il valore dello sport come motore di crescita sociale e culturale. Napoli sarà protagonista di un evento che unisce tradizione, inclusione e visione internazionale."