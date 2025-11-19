Logo SportMediaset

Biathlon, 11 convocati opening CdM Oestersund: torna Vittozzi

19 Nov 2025 - 12:30

Saranno cinque donne e sei uomini a prendere parte alla prima tappa della Coppa del mondo di biathlon, in programma sulla pista svedese di Oestersund. Il direttore tecnico Klaus Hoellrigl ha convocato Lisa Vittozzi (al rientro in una competizione ufficiale dopo avere saltato l'intera scorsa stagione), Dorothea Wierer, Michela Carrara, Hannah Auchentaller, Samuela Comola fra le donne e Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Daniele Cappellari, Lukas Hofer, Elia Zeni e Patrick Braunhofer fra gli uomini. Il programma si aprirà sabato 29 novembre con le staffette, cui seguiranno domenica 30 novembre le staffette miste, successivamente si disputeranno l'individuale femminile martedì 2 dicembre, l'individuale maschile mercoledì 3 dicembre, la sprint femminile venerdì 5 dicembre, la sprint maschile sabato 6 dicembre e le due pursuit domenica 7 dicembre. La composizione delle staffette verrà comunicata dallo staff tecnico due giorni prima l'inizio delle gare.

