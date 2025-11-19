Logo SportMediaset

Giorgetti: "Lavoro Lega ciclismo e Federazione porterà risultati"

19 Nov 2025 - 14:45

"Il lavoro costante della Lega Ciclismo e delle Federazione porteranno risultati, già si intravede la speranza di poter rivaleggiare con chi oggi sembra possa vincere tutto". Così Giancarlo Giorgetti, ministro dell'economia e delle finanze, in un videomessaggio alla cerimonia di premiazione della Coppa Italia delle Regioni 2025. "Il ciclismo vive della passione popolare, è uno sport che coinvolge e credo che sia opportuno dare questa ribalta. Saluto i campioni del passato e del presente, alcuni dei quali ho conosciuto personalmente e che hanno dato lustro all'edizione dei mondiali di Varese. Il ciclismo vive della passione popolare, l'auspicio è che il traino rappresentato dai grandi campioni possa ripresentarsi in Italia", conclude. 

16:08
Milano-Cortina, a Livigno un'Area di Emergenza Olimpica
15:30
Ciclismo, Longo Borghini: "2026 per migliorare, punto Fiandre"
14:45
Giorgetti: "Lavoro Lega ciclismo e Federazione porterà risultati"
13:34
Milano-Cortina, Fiamma olimpica a Napoli: lo show per Natale
12:30
Biathlon, 11 convocati opening CdM Oestersund: torna Vittozzi