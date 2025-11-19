Giorgetti: "Lavoro Lega ciclismo e Federazione porterà risultati"

"Il lavoro costante della Lega Ciclismo e delle Federazione porteranno risultati, già si intravede la speranza di poter rivaleggiare con chi oggi sembra possa vincere tutto". Così Giancarlo Giorgetti, ministro dell'economia e delle finanze, in un videomessaggio alla cerimonia di premiazione della Coppa Italia delle Regioni 2025. "Il ciclismo vive della passione popolare, è uno sport che coinvolge e credo che sia opportuno dare questa ribalta. Saluto i campioni del passato e del presente, alcuni dei quali ho conosciuto personalmente e che hanno dato lustro all'edizione dei mondiali di Varese. Il ciclismo vive della passione popolare, l'auspicio è che il traino rappresentato dai grandi campioni possa ripresentarsi in Italia", conclude.