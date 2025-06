Milano-Cortina: Federazione internazionale slittino esclude atleti russi

Non è chiaro se anche la Federazione Internazionale di Bob e Skeleton seguirà l'esempio dello slittino. Anche i bobbisti russi non gareggiano ai massimi livelli internazionali dalla fine della stagione 2021-22. C'erano 28 atleti russi - 10 nello slittino, sei nello skeleton e 12 nel bob - ai Giochi di Pechino 2022, sebbene gareggiassero sotto la bandiera del Comitato Olimpico Russo e non sotto quella russa. Questa era parte delle sanzioni imposte alla Russia per lo scandalo doping sponsorizzato dallo Stato dopo le Olimpiadi di Sochi del 2014. I Giochi di Pechino si sono conclusi quattro giorni prima dell'inizio dell'attacco all'Ucraina e l'atleta russa Tatyana Ivanova ha vinto la medaglia di bronzo nello slittino singolo femminile. Alle Olimpiadi di Parigi del 2024, la Russia e l'alleato militare Bielorussia sono stati esclusi dagli sport di squadra, ma gli atleti degli sport individuali hanno potuto richiedere lo status di neutralità per competere. In totale, 32 atleti hanno accettato l'invito del Comitato Olimpico Internazionale dopo aver superato i test di idoneità, che includevano il non sostegno pubblico alla guerra e l'assenza di legami con le forze armate e le agenzie di sicurezza statali.