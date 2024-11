MILANO-CORTINA: ECCO IL LOOK DEI GIOCHI, VARNIER 'MOSTRA BELLEZZA ITALIANA'

"Il Look of the Games è il risultato di un processo creativo partito dalla Brand Personality di Milano Cortina 2026, dal concetto di una nuova bellezza italiana che riflette le qualità positive più profonde della nostra identità, come il talento", racconta Raffaella Paniè, Head of Brand, Identity and Look of the Games di Fondazione Milano Cortina 2026. Un'idea che si esprime nel tratto di matita dello stilista, nella pennellata dell'artista, nella conduzione del direttore d'orchestra e nell'abilità dello chef in cucina, così come nel movimento e nelle traiettorie disegnate dagli atleti. È proprio il gesto umano che traccia il segno alla base del visual concept del Look of the Games: gli Elementi Fondativi. L'esplorazione del concetto di talento porta al gesto umano, espressione fisica del talento stesso e filo conduttore che unisce l'emblema, il font e gli asset di Milano Cortina 2026: tutti tratti distintivi dell'identità ed espressione dei sentimenti che animano le prossime Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali.