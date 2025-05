Internazionali: Musetti e Paolini semifinalisti come Pietrangeli e Pericoli nel 1967

Musetti e Paolini come Pietrangeli e Pericoli. Quella di ieri è stata una giornata storica per il tennis italiano. E oggi potrebbe esserlo ancora di più. Mai nell'era Open l'Italia era riuscita a piazzare giocatori contemporaneamente nei due tabelloni di singolare agli Internazionali. L'ultima volta era accaduto 58 anni fa quando nell'edizione del 1967 ci riuscirono Nicola Pietrangeli e Lea Pericoli. L'ex capitano non giocatore dell'Itaia vincitrice della Coppa Davis nel 1976 perse in semifinale da Tony Roche per 7-5 6-3 8-6, Pericoli, scomparsa nell'ottobre del 2024, invece rimediò un pesante 6-2 6-2 dalla leggendaria brasiliana Maria Ester Bueno. Per trovare un'altra edizione con italiani in semifinale sia nel maschile che nel femminile bisogna fare ancora un salto indietro di 10 anni e arrivare al 1957 con Nicola Pietrangeli, Beppe Merlo e Silvana Lazzarino. Nelle semifinali maschili Pietrangeli superò Pierre Darmon 64 119 63 e Merlo battè Mervyn Rose per 16 75 64 16 64. I due si incontrarono poi in finale e Nicola ottenne il suo primo titolo agli Internazionali battendo il meranese per 86 62 64. Nel femminile la Lazzarino perse in semifinale dalla statunitense Dorothy Head Knode 57 61 62.