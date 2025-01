Milano-Cortina: dal 29/1 test event paralimpici in val di Fiemme

Test Event Para Nordic, dal 29 gennaio al 2 febbraio, in val di Fiemme in vista di Milano-Cortina 2026. Gli atleti di biathlon e sci di fondo gareggeranno sulle rinnovate piste del lago di Tesero. "Siamo molto orgogliosi di ospitare le due tappe di Coppa del mondo di biathlon paralimpico e sci di fondo paralimpico - ha detto la vice presidente della Provincia di Trento, Francesca Gerosa -. Novità assoluta nel panorama sportivo trentino, che si configurano come Test Event in vista delle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026. Il livello della competizione sarà altissimo e lo spettacolo sarà assicurato: tra poche settimane si svolgeranno i Campionati del mondo di specialità e gli atleti sono nel massimo della loro forma e pronti a dare battaglia sul rinnovato tracciato di gara che ospiterà le competizioni olimpiche e paralimpiche. L'impianto di Tesero si sta preparando al meglio per ospitare i Giochi e lo staff organizzatore, coadiuvato dai tanti preziosissimi volontari che voglio ringraziare, metterà a disposizione degli atleti il suo grande carico di competenza ed esperienza accumulate in questi anni di eventi nazionali e internazionali. Non vediamo l'ora di osservare questi campioni che sapranno ispirare e stimolare tutti noi, a partire dai giovani, a svolgere attività sportiva e lavorare per superare ogni tipo di difficoltà. Lo sci di fondo è uno sport individuale che richiede disciplina, in cui la sfida prima che con gli avversari è con se stessi e con i propri limiti". I Test Event Para Nordic sono organizzati da Fondazione Milano Cortina 2026, e Tito Giovannini, referente trentino in seno al Cda del comitato organizzatore dei Giochi, ha ricordato come "con questa settimana di eventi potremo dimostrare a che punto siamo, in linea di massima manca veramente poco. Abbiamo fatto una serie di passaggi estremamente importanti anche a livello internazionale e vediamo che la sensibilità nei confronti del mondo Paralimpico di questi eventi è altissima, quindi contiamo moltissimo su queste gare nei prossimi giorni". Alla presentazione hanno partecipato gli azzurri della categoria sitting Giuseppe Romele, Michele Biglione e Giuseppe Spatola. Da non dimenticare l'appuntamento con la storia di venerdì 31 gennaio, quando in val di Fiemme il tenente colonnello Gianfranco Paglia tenterà di stabilire il record di durata sulla distanza delle due ore per una persona con tetraplegia.