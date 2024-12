Milano Cortina: da Isu ok a partecipazione limitata russi neutrali ai Giochi

Un numero limitato di atleti neutrali russi e bielorussi potrà partecipare agli eventi di qualificazione olimpica in programma nella stagione 2025/26 in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Lo ha stabilito l'Isu, l'International Skating Union (la federazione internazionale di pattinaggio) spiegando che la decisione riguarda le discipline di pattinaggio di figura, pattinaggio di velocità e short track. Solo un'atleta neutrale (o una coppia di danza o una di artistico) per volta, proveniente dalla Russia e uno dalla Bielorussia, potrà partecipare agli eventi di qualificazione verso i Giochi. Escluse le staffette e le squadre di entrambe le nazioni. Per quanto riguarda il pattinaggio artistico la tappa designata è quella di settembre 2025 a Pechino, mentre short track e pattinaggio di velocità prevedono quattro appuntamenti di qualificazione, compresi tra l'ottobre e il dicembre 2025.