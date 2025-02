Milano-Cortina, consegna pista bob prevista il 15/3

Lo sliding centre di Cortina d'Ampezzo, la pista che accoglierà le gare di bob, skeleton e slittino dei Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026, sarà consegnata il 15 marzo. Per arrivare a concludere l'opera ci sarà un picco di lavoro alla fine, nelle ultime due settimane. Lo ha assicurato l'ingegnere Michele Titton, direttore del cantiere, durante il periodico sopralluogo dei tecnici delle federazioni sportive, per conto del Comitato olimpico, con la presenza dei progettisti della struttura e dei responsabili dell'impresa Pizzarotti di Parma, che la sta realizzando. "La visita è andata molto bene - conferma Fabio Saldini, amministratore di Società infrastrutture Milano Cortina e commissario di governo per le opere olimpiche -, gli osservatori internazionali hanno preso atto dello stato di avanzamento del lavoro: per loro è sorprendente, per noi no. Il nostro programma prevedeva che saremmo arrivati qui, ora, e ci siamo".