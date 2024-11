MILANO-CORTINA, ALLIANZ PRESENTING PARTNER DELLA FIAMMA PARALIMPICA

A un anno esatto dall’accensione della Fiamma a Olimpia, il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 ha svelato ieri a Verona i percorsi della Fiamma Olimpica e di quella Paralimpica, per un grande viaggio che accenderà l’emozione e la passione sportiva degli italiani al passaggio dei tedofori in tutti i territori e nelle comunità della Penisola che verranno coinvolti. Allianz Italia sarà il Presenting Partner del viaggio della Fiamma Paralimpica, che verrà accesa il 24 febbraio 2026 nello storico luogo di nascita dello sport Paralimpico, Stoke Mandeville in Inghilterra, e percorrerà 2mila chilometri in 11 giorni, toccando numerose tappe e territori nei 5 Flame Festival di Milano, Torino, Trento, Bolzano e Trieste. Il 3 marzo ci sarà la Unifying Ceremony a Cortina. Il 4, 5 e 6 marzo sono i giorni della staffetta: il 4 si parte da Cortina e si arriva a Venezia, il 5 si arriva a Padova e il 6 si arriva a Verona. Dal 24 febbraio al 6 marzo 2026, giorno della Cerimonia di Apertura dei Giochi Paralimpici all’Arena di Verona, sfilerà nelle mani di 501 tedofori.