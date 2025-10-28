Milano Cortina, a Losanna il Museo Olimpico celebra l’Italia con “Via Azzurra”

Via Azzurra si sviluppa quindi lungo i due piani della mostra permanente dove i più importanti cimeli, legati agli atleti italiani, sono grandi protagonisti. A partire da Atene 1896, l’Italia ha partecipato a tutti gli appuntamenti olimpici, sia estivi che invernali. Ad oggi, con un totale di 8.178 atleti in gara, l’Italia ha conquistato l’impressionante numero di 259 medaglie d’oro, 231 d’argento e 269 di bronzo.