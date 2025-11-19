Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Milano-Cortina, a Livigno un'Area di Emergenza Olimpica

19 Nov 2025 - 16:08

Proseguono i lavori nei locali rinnovati della Casa della Sanità di Livigno (Sondrio), dove sono state installate la nuova Tac, la Risonanza Magnetica e la frigoemoteca automatizzata. "Un passaggio decisivo verso la piena operatività della struttura", sottolinea l'assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso. Le nuove apparecchiature garantiranno un'offerta sanitaria di alto livello sia durante le Olimpiadi di Milano-Cortina sia nel periodo successivo, lasciando una dotazione permanente a beneficio di residenti e turisti. Già potenziata nei mesi scorsi, la Casa della Sanità di Livigno continuerà ora a funzionare come presidio sanitario avanzato, con Punto di Primo Intervento h24, ambulatori attivi 8 ore al giorno per 5 giorni alla settimana, diagnostica completa e unità orto-traumatologiche e cardiologiche gestite da ASST Niguarda. Proseguono nel frattempo i lavori al piano terra per l'allestimento dell'Area Emergenza Olimpica, composta da moduli abitativi temporanei di 300 metri quadrati, che saranno operativi a inizio 2026 e rimossi al termine dei Giochi. Il piano è stato riorganizzato per migliorare i flussi di utenza e potenziare ulteriormente il Punto di Primo Intervento. Durante le Olimpiadi, gli ambulatori del Policlinico Olimpico al piano superiore saranno dedicati ai servizi orto-traumatologici e cardiologici per poi diventare attività permanenti. È stata inoltre installata la frigoemoteca, un sistema avanzato per la conservazione degli emocomponenti a 4°C, gestito da remoto dal Centro Trasfusionale dell'ASST Niguarda. La tecnologia assicura massima sicurezza, rapidità e tracciabilità nella gestione del sangue, un fattore cruciale soprattutto nei contesti di emergenza. 

Ultimi video

01:51
DICH VOLANDRI PRE FINALE DAVIS 2025 DICH

Volandri: "La squadra è pronta e motivata"

01:06
MCH PREMIAZIONE PILIC, DJOKOVIC E BECKER MCH

Coppa Davis, l'omaggio a Niki Pilic

00:51
DICH DJOKOVIC COPPA DAVIS BOLOGNA DICH

Djokovic: "Sinner-Alcaraz? Sono fantastici"

01:32
Davis oggi Italia-Austria

Davis oggi Italia-Austria

01:47
Una 3-tre preolimpica

Una 3-tre preolimpica

01:47
Sinner, 2025 strepitoso

Sinner, 2025 strepitoso

01:31
L'Italia in Coppa Davis

L'Italia in Coppa Davis

02:32
MCH ALL. CALCIO/TENNIS COPPA ITALIA 18/11 MCH

Tennis, gli azzurri preparano la Davis con il... calcio-tennis

03:06
MCH ALLENAMENTO ITALIA DAVIS 18/11 BERRETTINI-COBOLLI MCH

Tennis, Cobolli e Berrettini si preparano per la Davis

00:54
NEW DICH ORANIZZATORI SRV

3-Tre, gli organizzatori: "Per il territorio evento fondamentale"

01:03
DICH ROCCA-RAZZOLI SRV

Rocca e Razzoli: "Lo slalom azzurro verso l'Olimpiade un punto di domanda"

00:42
MCH PRESENTAZIONE 3-TRE MCH

La"presentazione della 3-Tre allo Studio 10 di Mediaset

04:15
DICH VAVASSORI PRE FINALE DAVIS 2025 DICH

Vavassori: "Gruppo unito, è la nostra forza"

03:34
DICH BERRETTINI PRE FINALE DAVIS 2025 DICH

Berrettini: "Questa Davis nel mio momento migliore"

02:46
DICH SONEGO PRE FINALE DAVIS 2025 DICH

Sonego: "Sono in forma, spero di dimostrarlo"

01:51
DICH VOLANDRI PRE FINALE DAVIS 2025 DICH

Volandri: "La squadra è pronta e motivata"

I più visti di Altri Sport

MCH ATP FINALS INNO MAMELI IL VOLO MCH

Il Volo canta l'Inno di Mameli prima di Sinner-Alcaraz

Sfida Sinner-Alcaraz

Sfida Sinner-Alcaraz

INT PRESIDENTE FITP SU SINNER 16/11 DICH

Binaghi: "Sinner è il leader, noi seguiamo la sua linea"

MCH ALL. CALCIO/TENNIS COPPA ITALIA 18/11 MCH

Tennis, gli azzurri preparano la Davis con il... calcio-tennis

DICH BERRETTINI PRE FINALE DAVIS 2025 DICH

Berrettini: "Questa Davis nel mio momento migliore"

MCH DIVISE OLIMPICHE DEI VOLONTARI MCH

Milano-Cortina: ecco le divise dei volontari

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
16:08
Milano-Cortina, a Livigno un'Area di Emergenza Olimpica
15:30
Ciclismo, Longo Borghini: "2026 per migliorare, punto Fiandre"
14:45
Giorgetti: "Lavoro Lega ciclismo e Federazione porterà risultati"
13:34
Milano-Cortina, Fiamma olimpica a Napoli: lo show per Natale
12:30
Biathlon, 11 convocati opening CdM Oestersund: torna Vittozzi