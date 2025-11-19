Ciclismo, Longo Borghini: "2026 per migliorare, punto Fiandre"

"Ho appena ricominciato la preparazione in vista del 2026. Spero di potermi riconfermare in tante corse come quelle che ho vinto quest'anno, sarebbe un grande successo. L'obiettivo è quello di migliorarsi, sarebbe bello togliersi qualche soddisfazione in gare storte come il Giro delle Fiandre, che sarà uno dei principali obiettivo di questo 2026". Così Elisa Longo Borghini, pluricampionessa del ciclismo azzurro, in collegamento durante la cerimonia di premiazione della Coppa Italia delle Regioni 2025. Parlando della Coppa Italia delle Regione 2025, poi, aggiunge di essere "felice di aver ottenuto questa vittoria, frutto di una condotta di gara aggressiva. Un'iniziativa unica nel suo genere, importantissima per far crescere il ciclismo femminile ma anche il ciclismo in generale", conclude.