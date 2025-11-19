Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Ciclismo, Longo Borghini: "2026 per migliorare, punto Fiandre"

19 Nov 2025 - 15:30

"Ho appena ricominciato la preparazione in vista del 2026. Spero di potermi riconfermare in tante corse come quelle che ho vinto quest'anno, sarebbe un grande successo. L'obiettivo è quello di migliorarsi, sarebbe bello togliersi qualche soddisfazione in gare storte come il Giro delle Fiandre, che sarà uno dei principali obiettivo di questo 2026". Così Elisa Longo Borghini, pluricampionessa del ciclismo azzurro, in collegamento durante la cerimonia di premiazione della Coppa Italia delle Regioni 2025. Parlando della Coppa Italia delle Regione 2025, poi, aggiunge di essere "felice di aver ottenuto questa vittoria, frutto di una condotta di gara aggressiva. Un'iniziativa unica nel suo genere, importantissima per far crescere il ciclismo femminile ma anche il ciclismo in generale", conclude. 

Ultimi video

01:51
DICH VOLANDRI PRE FINALE DAVIS 2025 DICH

Volandri: "La squadra è pronta e motivata"

01:06
MCH PREMIAZIONE PILIC, DJOKOVIC E BECKER MCH

Coppa Davis, l'omaggio a Niki Pilic

00:51
DICH DJOKOVIC COPPA DAVIS BOLOGNA DICH

Djokovic: "Sinner-Alcaraz? Sono fantastici"

01:32
Davis oggi Italia-Austria

Davis oggi Italia-Austria

01:47
Una 3-tre preolimpica

Una 3-tre preolimpica

01:47
Sinner, 2025 strepitoso

Sinner, 2025 strepitoso

01:31
L'Italia in Coppa Davis

L'Italia in Coppa Davis

02:32
MCH ALL. CALCIO/TENNIS COPPA ITALIA 18/11 MCH

Tennis, gli azzurri preparano la Davis con il... calcio-tennis

03:06
MCH ALLENAMENTO ITALIA DAVIS 18/11 BERRETTINI-COBOLLI MCH

Tennis, Cobolli e Berrettini si preparano per la Davis

00:54
NEW DICH ORANIZZATORI SRV

3-Tre, gli organizzatori: "Per il territorio evento fondamentale"

01:03
DICH ROCCA-RAZZOLI SRV

Rocca e Razzoli: "Lo slalom azzurro verso l'Olimpiade un punto di domanda"

00:42
MCH PRESENTAZIONE 3-TRE MCH

La"presentazione della 3-Tre allo Studio 10 di Mediaset

04:15
DICH VAVASSORI PRE FINALE DAVIS 2025 DICH

Vavassori: "Gruppo unito, è la nostra forza"

03:34
DICH BERRETTINI PRE FINALE DAVIS 2025 DICH

Berrettini: "Questa Davis nel mio momento migliore"

02:46
DICH SONEGO PRE FINALE DAVIS 2025 DICH

Sonego: "Sono in forma, spero di dimostrarlo"

01:51
DICH VOLANDRI PRE FINALE DAVIS 2025 DICH

Volandri: "La squadra è pronta e motivata"

I più visti di Altri Sport

MCH ATP FINALS INNO MAMELI IL VOLO MCH

Il Volo canta l'Inno di Mameli prima di Sinner-Alcaraz

Sfida Sinner-Alcaraz

Sfida Sinner-Alcaraz

INT PRESIDENTE FITP SU SINNER 16/11 DICH

Binaghi: "Sinner è il leader, noi seguiamo la sua linea"

MCH ALL. CALCIO/TENNIS COPPA ITALIA 18/11 MCH

Tennis, gli azzurri preparano la Davis con il... calcio-tennis

DICH BERRETTINI PRE FINALE DAVIS 2025 DICH

Berrettini: "Questa Davis nel mio momento migliore"

MCH DIVISE OLIMPICHE DEI VOLONTARI MCH

Milano-Cortina: ecco le divise dei volontari

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
16:08
Milano-Cortina, a Livigno un'Area di Emergenza Olimpica
15:30
Ciclismo, Longo Borghini: "2026 per migliorare, punto Fiandre"
14:45
Giorgetti: "Lavoro Lega ciclismo e Federazione porterà risultati"
13:34
Milano-Cortina, Fiamma olimpica a Napoli: lo show per Natale
12:30
Biathlon, 11 convocati opening CdM Oestersund: torna Vittozzi