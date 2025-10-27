Milano-Cortina: a Bolzano la mostra 'What We Carry', esposte 43 torce olimpiche

'What We Carry' indaga come il design e il simbolismo delle torce si intreccino con temi di visibilità ed eredità culturale. Al centro dell'installazione, l'ampio allestimento ideato da Sonia Leimer presenta una scultura lunga cinquanta metri a forma di simbolo dell'infinito, che richiama una pista di atletica e funge da piedistallo per le torce olimpiche, prestate da Olympic Aid and Sport Promotion Project. "Essere al fianco di Museion, per l'apertura di What We Carry, significa dare forma concreta a uno dei pilastri della nostra visione olimpica: la cultura come forza viva, capace di unire, interrogare e ispirare - afferma Giovanni Malagò, presidente di Fondazione Milano Cortina 2026 - Questa mostra non è solo un tributo alla storia delle Olimpiadi, ma una riflessione profonda su ciò che portiamo con noi come individui, come società, come eredi di valori universali. Le torce olimpiche, protagoniste di questo straordinario progetto, diventano simboli di continuità e trasformazione, di memoria e futuro. Ringrazio gli artisti, i curatori e tutti i partner coinvolti per aver reso possibile un dialogo così potente tra arte e sport. Milano Cortina 2026 non sarà soltanto un evento sportivo: sarà un'occasione per lasciare un'eredità culturale duratura, che parli di inclusione, sostenibilità e pace. 'What We Carry' ne è una testimonianza luminosa".