Milano-Cortina 2026, Fontana: "Pronta a sfilare, un onore incontrare Mattarella"

06 Feb 2026 - 09:09

"Ieri abbiamo avuto una visita molto speciale al Villaggio Olimpico. Trascorrere del tempo con il Presidente Sergio Mattarella è stato davvero un onore". Nel giorno della cerimonia inaugurale dei Giochi di Milano Cortina in cui sfilerà con la bandiera per rappresentare l'Italia, Arianna Fontana racconta le emozioni vissute nell'incontro con il capo dello stato che stasera a San Siro darà ufficialmente il via alle Olimpiadi invernali. "E' rimasto con noi - scrive sui social la campionessa dello short track - ha ascoltato le nostre storie e ha offerto parole di sostegno e incoraggiamento che hanno significato più di quanto probabilmente sappia. Ho avuto il privilegio di sedermi accanto a lui e regalargli la nostra giacca Italia Team, un piccolo gesto per ringraziarlo del tempo e della cura che ha dedicato a noi atleti. Abbiamo parlato di sport, vita, sacrifici e anche condiviso alcune storie personali. Grata per il tempo, le parole e l'energia che ha portato a casa nostra".

