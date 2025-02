Milano-Cortina 2026, Malagò: "Creato modello innovativo che sarà replicato in futuro"

"Noi abbiamo dato negli ultimi tempi una forte accelerazione ma è indispensabile e fondamentale la parte della comunicazione. Le olimpiadi del 2026 rappresentano un evento planetario con circa 100 paesi, 3500 atleti, 1,5 milioni di biglietti già venduti. Sarà soprattutto un'Olimpiade diversa, le 'olimpiadi dei territori'. E' una formula talmente innovativa e vincente che chi arriva dopo di noi, ossia la Francia, ha seguito il nostro progetto. Non escludo che un modello che potrebbe essere replicato in futuro anche per i Giochi estivi. C'è una grandissima aspettativa, vogliamo dare un segno nel solco della tradizione di saper organizzare grande eventi sportivi, l'Italia vuole dare un servizio e personalizzare la bellezza dei luoghi, l'aspetto culturale e artistico". Così il presidente del Coni e della Fondazione Milano-Cortina, Giovanni Malagò, alla presentazione delle Olimpiadi invernali 2026 presso la sede della Stampa Estera a Palazzo Grazioli, a Roma.