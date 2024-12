Milano-Cortina 2026: i simboli di Olimpiadi e Paralimpiadi a Tesero

La valle di Fiemme e il Trentino sono sempre più olimpici. A meno di 430 giorni alla cerimonia inaugurale di Milano-Cortina 2026, Tesero si è vestita con le forme e i colori dei Giochi, ovvero gli "spectaculars", i cinque cerchi e i tre agitos simboli universali di Olimpiadi e Paralimpiadi, svelati questa mattina in piazza Battisti alla presenza del presidente della Provincia Maurizio Fugatti e della vicepresidente e assessore allo sport Francesca Gerosa: "Ci stiamo avvicinando all'inizio delle Olimpiadi - ha dichiarato il presidente Fugatti - e voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato, lavorano e lavoreranno per l'evento, dal comitato olimpico e paralimpico, le amministrazioni comunali e le associazioni sportive, il mondo scolastico. La Val di Fiemme è un territorio vocato a grandi manifestazioni di questo tipo e per questo motivo, qui e a Piné, sono stati effettuati numerosi investimenti con la volontà di non fermarci qua. Tutto il lavoro svolto per le prossime Olimpiadi speriamo possa servire per organizzare anche i Giochi Olimpici invernali Giovanili del 2028". "Un giorno importante per la comunità di Fiemme e per tutto il Trentino - ha ammesso la vicepresidente Gerosa - e vedere l'entusiasmo di così tanti bambini e ragazzi è davvero emozionante. Le Olimpiadi e Paralimpiadi incarnano valori importantissimi come l'amicizia, il rispetto per gli altri, il rispetto delle regole e la tenacia che i nostri giovani fanno propri praticando l'attività sportiva. Stiamo lavorando sempre più intensamente in vista dell'avvicinarsi dei Giochi per far sì che il Trentino ancora una volta possa eccellere davanti a tutto il mondo, ma anche i nostri giovani recitano un ruolo importante in questo evento: nei mesi che ci separano dal 2026, con il loro entusiasmo contagioso possono riuscire coinvolgere l'intera comunità. È vero che gli atleti partecipanti ci riempiono d'orgoglio, ma sono le comunità le vere protagoniste delle Olimpiadi e Paralimpiadi".