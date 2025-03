Milano-Cortina: 'frasca d'abete' per fine lavori pista da bob

La frasca d'abete comparsa sui ponteggi della pista da bob di Cortina, l'opera più iconica della nostra candidatura olimpica Milano-Cortina 2026, simboleggia una partenza, come quando gli equipaggi caricano la spinta un attimo prima di lanciarsi lungo il percorso. Senza polemica, a chi non ci credeva, dico si parte". Lo dice il presidente del Veneto, Luca Zaia, annunciando il completamento dei lavori dell'impianto. "Tra pochi giorni - prosegue Zaia - arriveranno i tecnici delle federazioni e i piloti per le prime discese. Non nascondo un po' di emozione, che spero pervada tutti: abitanti, appassionati, turisti, amanti della montagna e degli sport che essa rende possibili. Mi auguro che l'entusiasmo si sparga minuto per minuto, in un crescendo che questo evento merita. Che ci siano meritati tutti. Per il risultato raggiunto con l'apposizione della frasca d'abete ringrazio l'impegno del Governo e del ministro Salvini che ci è sempre stato vicino, l'ad di Simico Fabio Saldini per il gran lavoro svolto e per quello che verrà, gli Enti Locali, gli Alpini che hanno reso possibile con il loro intervento la difesa della pista dalle alte temperature di questi giorni, tutte le maestranze, che hanno operato in pieno inverno in condizioni talvolta estreme. Quando si raggiunge un risultato - conclude - le forze si moltiplicano ed è quello che sono certo accadrà da qui in avanti, così come dovrà via via moltiplicarsi l'entusiasmo di tutta l'immensa platea di appassionati, turisti, operatori del settore, di ogni tipologia. Con le Olimpiadi vinceranno, vinceremo tutti".