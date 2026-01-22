Milano Cortina -15: Lang Lang e Cecilia Bartoli allo show d'apertura

22 Gen 2026 - 19:25

Lang Lang, pianista cinese tra i più celebri e influenti, e la mezzosoprano di fama mondiale Cecilia Bartoli, si aggiungono al lungo elenco di star che prenderanno parte alla Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali del prossimo 6 febbraio.

La loro partecipazione impreziosirà una Cerimonia già ricca di artisti del calibro di Mariah Carey, Andrea Bocelli, Laura Pausini, Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore, Matilde De Angelis, e che si preannuncia come un viaggio emozionale, guidato dal filo conduttore dell'Armonia, capace di unire sport, arte e cultura, nel segno dei valori Olimpici di dialogo e condivisione.

In un contesto globale come quello della Cerimonia di Apertura Olimpica, realizzata da Balich Wonder Studio, la musica si afferma come un linguaggio universale, capace di celebrare insieme unità e diversità e di trasformare l'evento in un'esperienza realmente condivisa. In dialogo costante con le immagini e con lo spettacolo, non si limiterà a fare da accompagnamento, ma assumerà un ruolo narrativo centrale, diventando parte integrante del racconto che prende forma davanti agli occhi del pubblico di tutto il mondo. 

Ultimi video

01:30
Sinner l'australiano

Sinner l'australiano

00:49
MCH COPPA DAVIS ALLO SPORTING MCH

La Coppa Davis esposta allo Sporting di Milano2

02:48
DICH JACOBS 1 21/1 DICH

Jacobs: "Anno difficile, anche perché il mio allenatore non è stato presente"

01:31
DICH JACOBS 2 21/1 DICH

Jacobs: "Ora punto al tris europeo: non potevo smettere per una brutta stagione"

00:46
DICH JACOBS INTERVISTA DICH

Jacobs: "Ho chiamato io il presidente Mei per sistemare le cose"

01:01
DICH ERNESTO BERTELLI ALINGHI DICH

Bertelli:""Contento di esserci, per me sarebbe stato doloroso non partecipare"

01:06
Napoli Live

Napoli Live

01:34
Volley, A1 femminile

Volley, A1 femminile

02:23
I risultati di oggi

I risultati di oggi

01:56
DICH BRIGNONE DOPO PLAN DE CORONES DICH

L'emozione di Brignone: "Tornare qui, davanti a questo pubblico, non ci credevo…"

00:39
DICH JACOBS SU RETROSCENA RIAVVICINAMENTO CON CAMOSSI

Jacobs-Camossi di nuovo insieme: sentite cosa ci aveva detto solo 40 giorni fa...

01:31
DICH SINNER SU FRANZONI DICH

Sinner e la domanda su Franzoni: "Ti ricordi quando gli davi 4 secondi?"

01:04
MCH RISSA IN NHL MCH

Spettacolare rissa tra portieri in Nhl

00:30
DICH LISA VITTOZZI DICH

Biathlon, Lisa Vittozzi: "Terzo posto e belle sensazioni, al tiro mi sento sempre più sicura"

00:53
DICH FRANZONI SU VITTORIA DICH

Franzoni: "Contento per la vittoria ma sto con i piedi per terra"

01:30
Sinner l'australiano

Sinner l'australiano

I più visti di Altri Sport

DICH JACOBS 1 21/1 DICH

Jacobs: "Anno difficile, anche perché il mio allenatore non è stato presente"

DICH BRIGNONE DOPO PLAN DE CORONES DICH

L'emozione di Brignone: "Tornare qui, davanti a questo pubblico, non ci credevo…"

MCH ARRIVO A MELBOURNE SINNER E ALCARAZ MCH

Sinner e Alcaraz arrivano insieme a Melbourne

DICH SINNER SU FRANZONI DICH

Sinner e la domanda su Franzoni: "Ti ricordi quando gli davi 4 secondi?"

DICH JACOBS INTERVISTA DICH

Jacobs: "Ho chiamato io il presidente Mei per sistemare le cose"

DICH JACOBS 2 21/1 DICH

Jacobs: "Ora punto al tris europeo: non potevo smettere per una brutta stagione"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
20:40
Rugby, test match Nuova Zelanda-Sudafrica si giocherà il 12/9 in Usa
20:03
Biathlon: l'azzurro Hofer torna sul podio, è terzo a Nove Mest
19:25
Milano Cortina -15: Lang Lang e Cecilia Bartoli allo show d'apertura
18:16
Running, Wings for Life World Run 2026: torna l'iniziativa "Bring a Friend"
17:33
Australian Open, ecco l'ultima di Djokovic: abbraccia un gigantesco albero a Melbourne