Milano Cortina -15: Lang Lang e Cecilia Bartoli allo show d'apertura
Lang Lang, pianista cinese tra i più celebri e influenti, e la mezzosoprano di fama mondiale Cecilia Bartoli, si aggiungono al lungo elenco di star che prenderanno parte alla Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali del prossimo 6 febbraio.
La loro partecipazione impreziosirà una Cerimonia già ricca di artisti del calibro di Mariah Carey, Andrea Bocelli, Laura Pausini, Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore, Matilde De Angelis, e che si preannuncia come un viaggio emozionale, guidato dal filo conduttore dell'Armonia, capace di unire sport, arte e cultura, nel segno dei valori Olimpici di dialogo e condivisione.
In un contesto globale come quello della Cerimonia di Apertura Olimpica, realizzata da Balich Wonder Studio, la musica si afferma come un linguaggio universale, capace di celebrare insieme unità e diversità e di trasformare l'evento in un'esperienza realmente condivisa. In dialogo costante con le immagini e con lo spettacolo, non si limiterà a fare da accompagnamento, ma assumerà un ruolo narrativo centrale, diventando parte integrante del racconto che prende forma davanti agli occhi del pubblico di tutto il mondo.