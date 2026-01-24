Milano Cortina -13: oggi in anteprima il film su Eugenio Monti

È dedicato all'atleta di bob Eugenio Monti il film 'Il Rosso Volante', presentato oggi in anteprima a Cortina d'Ampezzo, cuore storico degli sport invernali italiani. Un racconto che attraversa le tappe fondamentali della sua carriera, dagli esordi alle grandi competizioni internazionali, fino a consegnarlo alla storia come uno dei massimi interpreti del fair play olimpico. Il film restituisce non solo le vittorie sportive, ma anche la dimensione umana di Monti, a partire dal gesto ai Giochi Invernali di Innsbruck, dove scelse di aiutare un avversario britannico in difficoltà, rinunciando a un vantaggio personale. Un episodio che gli valse il riconoscimento mondiale. Una storia che dialoga anche con il presente e con il futuro dei Giochi: lo Sliding Centre di Cortina, intitolato a Eugenio Monti e completamente rinnovato in vista di Milano Cortina 2026, non è solo un'infrastruttura sportiva, ma un luogo simbolico in cui tradizione, innovazione e valori si incontrano.