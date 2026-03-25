Il Bernabeu diventa un... campo da tennis: ecco cosa succede a fine aprile
Santiago Bernabeu © Getty Images
Il Bernabeu diventerà un campo da tennis a fine aprile. Esattamente dal 23 al 30 quando lo storico impianto verrà adattato per consentire agli atleti di allenarsi in occasione del Masters 1000 di Madrid. Le stelle del tennis quindi varcheranno le porte del Bernabeu per allenarsi ogni mattina in una cornice a dir poco unica. Questo perché l'hotel che ospita tanti big si trova a solo un minuto di macchina dall'impianto che vede il Real Madrid protagonista nelle gare interne.