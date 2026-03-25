Il Bernabeu diventa un... campo da tennis: ecco cosa succede a fine aprile

25 Mar 2026 - 16:14
Santiago Bernabeu © Getty Images

Santiago Bernabeu © Getty Images

Il Bernabeu diventerà un campo da tennis a fine aprile. Esattamente dal 23 al 30 quando lo storico impianto verrà adattato per consentire agli atleti di allenarsi in occasione del Masters 1000 di Madrid. Le stelle del tennis quindi varcheranno le porte del Bernabeu per allenarsi ogni mattina in una cornice a dir poco unica. Questo perché l'hotel che ospita tanti big si trova a solo un minuto di macchina dall'impianto che vede il Real Madrid protagonista nelle gare interne.

Ultimi video

01:08
Berrettini non perdona

Berrettini non perdona

01:36
Sinner vince ancora

Sinner vince ancora

00:44
DICH SINNER DA MIAMI DICH

Sinner: "Serve essere molto concentrati"

01:56
MCH SINNER BATTE MICHELSEN A MIAMI MCH

Sinner-Michelsen, che battaglia a Miami: gli highlights del match

01:15
SRV BOXE LORENZO BERLUSCONI VS KASEMI - KOMBAT FIGHTER SANREMO 2026 22/03

Lorenzo Berlusconi vince ancora a Sanremo: terzo successo di fila nella boxe federale

01:32
5 medaglie mondiali

5 medaglie mondiali

01:58
Volley, i playoff

Volley, i playoff

01:18
Alcaraz fuori a sorpresa

Alcaraz fuori a sorpresa

02:33
DICH FURLANI DALLA POLONIA 22/3 DICH

Furlani: "Argento difficile dopo una nottataccia così, in un lago di vomito"

01:22
DICH IAPICHINO TORUN 22/3 DICH

Iapichino: "Ho fatto una delle mie Larissate...poi ho rimediato""

03:06
DICH DOSSO TORUN 21/3 DICH

Dosso: "Ho saputo aspettare, dopo un bronzo e un argento questo oro lo dedico al mio coach"

01:16
DICH BATTOCLETTI TORUN 21/3 DICH

Battocletti: "Ho finito da poco il Ramadan, fino a una settimana fa ero in dubbio"

00:15
DICH PIROVANO KVITFJELL 21/3 DICH

Laura Pirovano: "Mi piace pensare di essere sempre stata la stessa"

00:27
MCH CADUTA MILANO SANREMO DONNE MCH

Milano-Sanremo donne: Debora Silvestri vola giù dal parapetto

01:34
Ancora oro nel triplo

Ancora oro nel triplo

01:08
Berrettini non perdona

Berrettini non perdona

I più visti di Altri Sport

MCH SINNER BATTE MICHELSEN A MIAMI MCH

Sinner-Michelsen, che battaglia a Miami: gli highlights del match

DICH SINNER DA MIAMI DICH

Sinner: "Serve essere molto concentrati"

Alcaraz fuori a sorpresa

Alcaraz fuori a sorpresa

DICH FURLANI DALLA POLONIA 22/3 DICH

Furlani: "Argento difficile dopo una nottataccia così, in un lago di vomito"

MCH CADUTA MILANO SANREMO DONNE MCH

Milano-Sanremo donne: Debora Silvestri vola giù dal parapetto

Berrettini non perdona

Berrettini non perdona

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
Santiago Bernabeu
16:14
Il Bernabeu diventa un... campo da tennis: ecco cosa succede a fine aprile
16:00
Milano capitale del benessere: successo per lo Spettacolo della Salute 2026
15:22
Atletica, Fidal incontra Governo per Mondiali 2029 a Roma: "Noi siamo pronti"
15:01
Atletica: Noah Lyles al Golden Gala, la star mondiale dei 100 metri a Roma il 4 giugno
14:29
Sci alpino, Cdm: ultimo slalom a Haugan, la coppa a McGrath