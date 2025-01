Masaf: Tamara Papiccio eletta primo vice presidente Uet

L'Assemblea Generale dell'UET - Unione Europea del Trotto - riunita all'Ippodromo di Paris-Vincennes Hippodrome ha deliberato di conferire all'Italia e, in particolare, a Tamara Papiccio l'incarico di primo Vice Presidente dell'Associazione che raggruppa le autorità ippiche del trotto di 21 Paesi europei. "Un importante risultato - sottolinea il Masaf - per l'Italia e per il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste - guidato da Francesco Lollobrigida - e per la Direzione Generale per l'ippica che, in poco più di un anno di attività, è riuscita a riconquistare la fiducia del settore anche a livello internazionale. Dopo più di quindici anni, l'ippica italiana potrà tornare a svolgere un ruolo incisivo nel massimo organismo del trotto europeo".