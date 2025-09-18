Logo SportMediaset
Maratona di Casablanca, in settemila al via il 27 ottobre

18 Set 2025 - 16:08

Sono attesi oltre settemila atleti nazionali e internazionali, per la 16/a edizione della Maratona Internazionale di Casablanca, in programma domenica 26 ottobre. Organizzata dalla 'Greater Casablanca Runners Association' (Acgc), l'edizione 2025 prevede una maratona completa (42,195 km), una mezza maratona (21,097 km) e una staffetta a squadre da quattro persone. Un'app dedicata è pronta a monitorare in tempo reale i corridori lungo il percorso che è stato completamente riprogettato per offrire un passaggio attraverso i quartieri iconici di Casablanca. Il punto di partenza e arrivo della gara sarà vicino alla Grande Moschea di Hassan II. Il villaggio della maratona, apre i battenti quattro giorni prima dell'evento, che oltre alla performance atletica, promette un forte impatto turistico e punta ad accogliere 20 mila partecipanti.

