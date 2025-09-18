Milano Cortina, Coventry (Cio): "Il villaggio olimpico è bellissimo"

"Questa venue sarà bellissima, nel giro di pochi mesi accoglierà atleti di tutto il mondo, dovete essere molto orgogliosi perché è una struttura bellissima. Congratulazioni a Milano Cortina, alle autorità locali, all'azienda coinvolta nella costruzione, ma ancora più importante è l'eredità di trasformazione in studentato. Siamo grati davvero di essere qui, e non vediamo l'ora di essere qui di nuovo nel giro di pochi mesi, con tutte le bandiere dei vari Paesi alle finestre". Lo ha detto la presidente del Cio, Kirsty Coventry, al termine di un sopralluogo nel futuro villaggio olimpico di Milano dei Giochi invernali del 2026. "Abbiamo fatto un bellissimo giro stamattina, prima in quella che sarà la casa dell'hockey sul ghiaccio ed è stato veramente bellissimo vedere il ritmo dei lavori e i progressi. Adesso siamo qui in questa bellissima venue che mi sta facendo venire la voglia di essere un atleta degli sport invernali. La venue, le stanze sono bellissime, siamo andati in quella che sarà la palestra, la mensa, che saranno luoghi di momenti storici. L'Italia è nota per la sua storia, cultura, la passione quindi è stato un giorno favoloso, siamo molto felici di essere qui, molto grati anche ad alcuni atleti presenti" ha aggiunto.