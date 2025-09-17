Tennis, venerdì Venus Williams si sposa a Ischia

L'isola d'Ischia si prepara ad ospitare il matrimonio di Venus Williams, la tennista americana ex numero 1 al mondo, che venerdì sposerà il suo fidanzato Andrea Preti. La più grande delle sorelle Williams è considerata una delle tenniste più forti di sempre avendo vinto quarantanove titoli Wta oltre a sette tornei del Grande Slam in singolare su sedici finali; al suo attivo anche quattordici vittorie nel doppio in tornei del Grande Slam in coppia con la sorella minore Serena e due nel doppio misto. L'amore tra l'isola verde e Venus Williams è sbocciato lo scorso anno quando la tennista è stata in vacanza a Sant'Angelo, il caratteristico borgo del versante meridionale ischitano: è in quella occasione che ha scelto l'isola come location di un matrimonio che si preannuncia da favola. Le nozze saranno celebrate al faro di Punta Imperatore, che sorge su un promontorio a picco sul mare ed è uno dei luoghi più suggestivi dell'intero golfo di Napoli, da cui si gode una vista mozzafiato sul mare e a cui si accede unicamente a piedi attraverso un sentiero scavato nel tufo e che conta 155 scalini.