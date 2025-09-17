Logo SportMediaset
Tennis, venerdì Venus Williams si sposa a Ischia

17 Set 2025 - 21:28

L'isola d'Ischia si prepara ad ospitare il matrimonio di Venus Williams, la tennista americana ex numero 1 al mondo, che venerdì sposerà il suo fidanzato Andrea Preti. La più grande delle sorelle Williams è considerata una delle tenniste più forti di sempre avendo vinto quarantanove titoli Wta oltre a sette tornei del Grande Slam in singolare su sedici finali; al suo attivo anche quattordici vittorie nel doppio in tornei del Grande Slam in coppia con la sorella minore Serena e due nel doppio misto. L'amore tra l'isola verde e Venus Williams è sbocciato lo scorso anno quando la tennista è stata in vacanza a Sant'Angelo, il caratteristico borgo del versante meridionale ischitano: è in quella occasione che ha scelto l'isola come location di un matrimonio che si preannuncia da favola. Le nozze saranno celebrate al faro di Punta Imperatore, che sorge su un promontorio a picco sul mare ed è uno dei luoghi più suggestivi dell'intero golfo di Napoli, da cui si gode una vista mozzafiato sul mare e a cui si accede unicamente a piedi attraverso un sentiero scavato nel tufo e che conta 155 scalini.

Dopo la celebrazione delle nozze i festeggiamenti sono previsti a Lisola, il ristorante inaugurato lo scorso anno dallo chef Nino Di Costanzo con il pizzaiolo Ivano Veccia che per l'occasione sarà blindato, con uno stuolo di addetti alla security a guardia della privacy degli sposi e dei loro invitati. Ancora top secret la lista degli invitati anche se da giorni ad Ischia si parla dell'arrivo di diverse celebrità del mondo dello sport e dello spettacolo. Venus e Serena Williams, con loro anche la famiglia e lo staff che si sta occupando dell'organizzazione del matrimonio, sono arrivate ad Ischia da alcuni giorni e la loro presenza non è passata inosservata. Domani sera le famiglie degli sposi si ritroveranno a cena in un ristorante sul mare che raggiungeranno in barca: per loro una cena all'insegna della cucina partenopea. 

