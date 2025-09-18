Mondiali volley, Michieletto: "Contro Argentina sarà sfida punto a punto"

"Ora abbiamo ingranato, abbiamo un ottavo molto difficile. Salirà ancora di più il livello di questo girone, abbiamo visto tante soprese in questo Mondiale. Siamo felici di esserci". Così a Raidue lo schiacciatore azzurro Alessandro Michielleto, al termine della vittoria contro l'Ucraina e l'accesso agli ottavi. "L'Argentina gioca molto bene, è rapida, sarà una sfida tostissima, punto a punto e credo si deciderà al tie break. Accettiamo di soffrire e di giocarcela ad ogni punto. Ora due giorni di riposo per staccare la testa prima di buttarci su questo ottavi che volevamo", ha aggiunto.