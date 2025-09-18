Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Mondiali volley, Michieletto: "Contro Argentina sarà sfida punto a punto"

18 Set 2025 - 19:30

"Ora abbiamo ingranato, abbiamo un ottavo molto difficile. Salirà ancora di più il livello di questo girone, abbiamo visto tante soprese in questo Mondiale. Siamo felici di esserci". Così a Raidue lo schiacciatore azzurro Alessandro Michielleto, al termine della vittoria contro l'Ucraina e l'accesso agli ottavi. "L'Argentina gioca molto bene, è rapida, sarà una sfida tostissima, punto a punto e credo si deciderà al tie break. Accettiamo di soffrire e di giocarcela ad ogni punto. Ora due giorni di riposo per staccare la testa prima di buttarci su questo ottavi che volevamo", ha aggiunto.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:51
MCH IL BASKET DA MATTARELLA MCH

Basket: la Nazionale Femminile e l'Under 20 maschile ricevute al Quirinale

01:50
DICH DE GIORGI POST ITALIA UCRAINA DICH

De Giorgi: "Oggi era un test mentale"

01:24
DICH GIANNELLI POST ITALIA UCRAINA DICH

Giannelli: "Abbiamo giocato una bella pallavolo"

01:36
Ciclismo, missione Africa

Ciclismo, missione Africa

00:39
DICH FILIPPO GANNA DICH

Filippo Ganna: "Non ci sarò ma aspettatemi per l'Europeo"

01:09
DICH MARCO VILLA DICH

Marco Villa, il ct: "I favoritissimi non siamo noi ma meritiamo rispetto"

02:12
DICH MALAGò 17/9 DICH

Malagò: "Sono convinto che a Milano Cortina ci sarà lo spirito italiano"

01:03
DICH FURLANI POST ORO MONDIALE DICH

La felicità e l'emozione di Furlani dopo l'oro mondiale

00:21
De Giorgi avvisa i suoi

De Giorgi avvisa i suoi

03:07
DICH SIMONE ANZANI VOLLEY DICH

Anzani: "La sconfitta con il Belgio incidente di percorso"

00:46
DICH GARGIULO POST ITA-BEL 16/9 DICH

Gargiulo: "Ci abbiamo provato, loro l'hanno voluto più di noi"

01:57
DICH DE GIORGI POST ITA-BEL 16/9 DICH

De Giorgi: "Peccato non aver concretizzato una rimonta che sarebbe stata importante"

00:53
DICH SBERTOLI POST ITA-BEL 16/9 DICH

Sbertoli: "Loro hanno tenuto un livello più alto del nostro"

00:44
DICH GHEDINA SU SCI PERICOLOSO DICH

Ghedina su morte Franzoso: "La sfida è lavorare sulla sicurezza"

01:18
DICH AOUANI POST MONDIALE DICH

Atletica, Aouani: "Los Angeles? Ci credo"

00:51
MCH IL BASKET DA MATTARELLA MCH

Basket: la Nazionale Femminile e l'Under 20 maschile ricevute al Quirinale

I più visti di Altri Sport

DICH FURLANI POST ORO MONDIALE DICH

La felicità e l'emozione di Furlani dopo l'oro mondiale

DICH GHEDINA SU SCI PERICOLOSO DICH

Ghedina su morte Franzoso: "La sfida è lavorare sulla sicurezza"

Sportmediaset piange Franco Ligas, telecronista e narratore con competenza, ironia e passione autentica

DICH MALAGò 17/9 DICH

Malagò: "Sono convinto che a Milano Cortina ci sarà lo spirito italiano"

Sinner, idee di fine anno

Sinner, idee di fine anno

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
19:30
Mondiali volley, Michieletto: "Contro Argentina sarà sfida punto a punto"
18:13
Milano-Cortina: Malagò, Villaggio Olimpico eredità del Paese
17:15
Milano Cortina, Coventry (Cio): "Il villaggio olimpico è bellissimo"
16:08
Maratona di Casablanca, in settemila al via il 27 ottobre
Venus Williams
15:54
Tennis, a Ischia tutto pronto per il matrimonio tra Venus Williams e Andrea Preti