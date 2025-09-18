Milano-Cortina: Malagò, Villaggio Olimpico eredità del Paese

"I rappresentanti del Cio sono rimasti particolarmente colpiti dall'importanza dell'impianto, soprattutto dalla versatilità e dall'opportunità di creare uno spazio multidisciplinare". Così il presidente della Fondazione Milano-Cortina, Giovanni Malagò, che questa mattina ha accompagnato la presidente del Cio Kirsty Coventry, in questi giorni a Milano per la Commissione di Coordinamento del Comitato Olimpico Internazionale (CoCom) per Milano Cortina 2026, a visitare il Villaggio Olimpico realizzato nell'ex Scalo Romana. Dopo le Olimpiadi, il Villaggio Olimpico sarà convertito in uno studentato da circa 1.700 posti. "La città di Milano ne aveva molto bisogno, ma direi tutto il Paese perché di qui si apre un mondo", aggiunge Malagò, per il quale si tratta di una "eredità straordinaria che lasciamo al nostro amato Paese". (