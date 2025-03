Malori: “L'Étape Parma by Tour de France è una sfida durissima"

L’Etape Parma by Tour de France 2025 si annuncia come una delle granfondo più selettive in Italia. Un tracciato che incarna l’essenza del Tour de France, con percorsi chiusi al traffico, assistenza tecnica in corsa e l’adrenalina delle più grandi corse del calendario. L’atmosfera del Tour de France sarà accentuata da un dettaglio che fa la differenza: ogni Gran Premio della Montagna è stato classificato con lo stesso sistema utilizzato nella Grande Boucle.



Due percorsi, un solo obiettivo: domare la montagna

I partecipanti potranno scegliere tra due percorsi, entrambi impegnativi. La Gran Fondo competitiva, su percorso lungo, misura 150 km con 3.150 metri di dislivello, cinque Gran Premi della Montagna e un finale spacca-gambe che premierà i veri scalatori. La corsa più breve, con i suoi 78 km e 1.200 metri di dislivello, sarà tutt’altro che semplice, con due salite impegnative e un tratto cronometrato in pianura per gli sprinter.

La Granfondo competitiva su percorso lungo, con cronometraggio integrale “gun time”, misura circa 150 km con 3.150 mt di dislivello, ancora più sfidante rispetto alla prima edizione.

Il percorso, dopo il via alle 8.45 dal Parco Ducale di Parma, porterà i partecipanti ad affrontare cinque gran premi della montagna, così classificati secondo i metodi ufficiali utilizzati da A.S.O. per valutare le salite: Rivalta (4° categoria, al km 23), Passo del Crocione (2° categoria, al km 40), Schia - Monte Caio (1° categoria, al km 64), "Il Cavatappi" fino a Cozzano Pineta (1° categoria, al km 90) e ancora il Passo del Crocione (2° categoria, al km 111).



Un finale da leggenda: il Passo del Crocione sarà decisivo

La salita più suggestiva è “il Cavatappi”, chiamato così per i suoi tornanti stretti e particolarmente ripidi; la storia del ciclismo ci racconta di quando Laurent Fignon vi si trovò in difficoltà al Giro d’Italia, tanto da arrivare al ritiro dalla corsa.

Ma il vero spartiacque sarà il Passo del Crocione nel finale, una salita di 4,5 km al 5,8% di media, che secondo Adriano Malori sarà il punto chiave della gara. L’ex professionista parmense, campione del mondo U23 a cronometro nel 2008 e secondo ai Mondiali 2015 tra i professionisti, non ha dubbi sulla difficoltà del percorso: “L’Etape Parma 2025 è ancora più dura dell’edizione precedente” afferma Malori. “L'inserimento del Passo del Crocione nel finale rende la corsa decisamente più impegnativa. Questo, rispetto al 2024, potrebbe portare più attendismo nelle fasi iniziali; mi aspetto che anche sulla salita di Schia-Monte Caio, pur essendo di 1° categoria, chi vuole vincere non attaccherà e aspetterà ancora. La vera selezione si farà negli ultimi 50 km, con il secondo Passo del Crocione che potrebbe lanciare uno scalatore fino al traguardo".

Adriano Malori non esclude un nuovo arrivo solitario, come nel 2024 quando vinse l'ex professionista Manuel Senni: "Lo spazio per recuperare un minuto da Faviano di Lesignano de' Bagni fino a Parma c'è, nel caso si siano raggruppati tre o quattro corridori all'inseguimento del primo. Ma stiamo comunque parlando di scalatori, nel finale di una gara in cui ormai si arriverà praticamente uno alla volta".



Il fascino del Tour de France su ogni chilometro

A rendere unica Etape Parma non è solo la durezza del percorso, ma anche la sua autenticità. I ciclisti vivranno un’esperienza totalmente ispirata al Tour de France, con le stesse categorie di salita utilizzate nella Grande Boucle, un allestimento interamente tematizzato e la possibilità di conquistare le celebri Maglie del Tour: dalla Gialla per i leader assoluti, alla a Pois per i migliori scalatori, fino alla Verde riservata agli specialisti della velocità nei tratti cronometrati. Non solo gloria locale: L’Etape Parma by Tour de France offrirà ai migliori tre classificati maschili e femminili del percorso lungo la possibilità di qualificarsi per l’Etape du Tour de France 2026, sfidando i migliori ciclisti amatoriali del mondo in Francia.