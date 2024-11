MALAGÒ: "SENZA GRUPPI SPORTIVI NON CI SAREBBERO QUESTI RISULTATI"

"Senza i gruppi sportivi, lo sport italiano onestamente non potrebbe neanche sognare di fare i risultati che, soprattutto negli ultimi anni, ha ottenuto. Ormai c'è una compenetrazione, una complicità, un affiatamento, una collaborazione assoluta tra il Comitato olimpico e i gruppi sportivi". Così Giovanni Malagò, presidente del Coni, a margine dei 70 anni delle Fiamme Oro. Malagò, poi, aggiunge come "se c'è una cosa che posso riconoscere in modo particolare alla Polizia, così come ad altri gruppi sportivi, è che oggi sono attrezzati tutti con delle sedi di allenamento di altissimo livello e soprattutto con dei tecnici, c'è il completamento del cerchio, oltre che questa incredibile multidisciplinarità" che comprende sport "estivi e invernali, sport di squadra, discipline olimpiche". "Sono tornato ieri da Los Angeles, arrivano delle nuove discipline - prosegue il n.1 del Coni -, ad esempio sull'arrampicata si sono mossi con grande anticipo. Anche su questo serve tempistica e competenza". Infine su Sinner "non ci sono parole: le abbiamo esaurite tutte, aggettivi compresi", conclude.