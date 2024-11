MALAGÒ A BINAGHI: "SUE PAROLE SU CONI OFFENDONO MILIONI ITALIANI"

"Ho raccolto dai colleghi di Giunta la disapprovazione per quelle che sono state le parole dal presidente Binaghi nei confronti del Coni. Non mi sento di aggiungere altro, ha offeso milioni di rappresentanti dello sport, colleghi di Giunta e del Cio". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commenta le parole del n.1 della FITP che aveva criticato il comitato olimpico nazionale italiano in un'intervista al Corriere della Sera. A chi gli chiede invece un commento sulle Finals che rimarranno tra Torino e Milano ha risposto: "E' fantastica la volontà che la manifestazione resti in Italia per altri cinque anni. A Torino sono stati bravissimi e meriterebbero la conferma, ma quello che mi fa piacere dire è che se non ci fossero state le Olimpiadi entrambi gli impianti (Inalpi Arena e Arena Santa Giulia, ndr) non ci sarebbero stati. Questo va detto a Binaghi. In un mondo normale si dovrebbe dire grazie".