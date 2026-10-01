Esordio ok per Alcaraz a Tokyo, Nishikori dà l'addio al tennis

01 Ott 2026 - 12:44
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© italyphotopress

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Carlos Alcaraz batte Alex Michelsen in 3 set all'esordio nell'Atp 500 Tokyo e negli ottavi di finale affronterà Matteo Arnaldi. Lo spagnolo, testa di serie numero uno, fatica contro lo statunitense, numero 34 del mondo, portando a casa il match dopo 2 ore e 31 minuti con il punteggio di 7-6 4-6 6-1. Frances Tiafoe vince con un doppio 6-4 contro Kei Nishikori in quella che è stata l'ultima partita in carriera per il giapponese, finalista agli Us Open nel 2014 e bronzo olimpico a Rio nel 2016, con il quarto posto della classifica mondiale come miglior ranking in carriera. Con una sconfitta più che onorevole, il giapponese appende la racchetta al chiodo dopo 19 anni nel circuito Atp. "Giocare in Giappone è sempre un momento speciale - ha dichiarato Nishikori al pubblico durante una cerimonia organizzata sul campo dopo la partita -. Mi sarebbe piaciuto poter offrire una prestazione un po' più convincente. Ma sono felice di aver mantenuto uno spirito combattivo fino alla fine. Sono orgoglioso di non aver mollato e di aver giocato fino alla fine", ha aggiunto con un sorriso, trattenendo le lacrime. 

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