Maestrelli eliminato da Djokovic: "Mi ha detto 'bel match' ma mi girano le scatole..."

Francesco Maestrelli ha vissuto il giorno più importante della sua carriera. Ha sfidato al secondo turno degli Australian Open Novak Djokovic sulla Rod Laver Arena, e non ha sfigurato nonostante la sconfitta 6-3 6-3 6.2. Il tennista pisano ha giocato un match migliore di quanto dica il punteggio. Ha dato tutto in due ore e 16 minuti di gioco, prima di una stretta di mano e di un simpatico scambio di battute con il campione Slam più titolato di sempre. "Gli ho detto 'grazie per la lezione', e lui ha risposto 'grazie a te per il bel match'", ha poi raccontato Maestrelli.