Maestrelli eliminato da Djokovic: "Mi ha detto 'bel match' ma mi girano le scatole..."

Francesco Maestrelli ha vissuto il giorno più importante della sua carriera. Ha sfidato al secondo turno degli Australian Open Novak Djokovic sulla Rod Laver Arena, e non ha sfigurato nonostante la sconfitta 6-3 6-3 6.2. Il tennista pisano ha giocato un match migliore di quanto dica il punteggio. Ha dato tutto in due ore e 16 minuti di gioco, prima di una stretta di mano e di un simpatico scambio di battute con il campione Slam più titolato di sempre. "Gli ho detto 'grazie per la lezione', e lui ha risposto 'grazie a te per il bel match'", ha poi raccontato Maestrelli.
"A prescindere, perdere non mi piace mai - il bilancio del tennista italiano - Non esco dal campo soltanto contento di aver fatto una buona prestazione contro un giocatore come lui... Mi sarebbe piaciuto vincere, per questo mi girano un po' le scatole. In ogni caso, il mio primo Slam è stata un'esperienza incredibile, ho cercato di dare tutto quello che avevo e credo di aver mostrato qualcosa di interessante.
Djokovic ha raggiunto quota 101 vittorie agli Australian Open e non ha mai perso in uno Slam contro un avversario dalla classifica bassa come il pisano Maestrelli, numero 141 del mondo. Dieci volte campione all'Australian Open, è ora a un solo successo dal diventare il primo giocatore nella storia a raggiungere quota 400 vittorie nei Major. Djokovic è alla sua 21ma partecipazione all'Australian Open e alla 81ma in uno Slam: ha così eguagliato il primato per il maggior numero di presenze in singolare maschile all'Australian Open e nei major.