Madrid, Sinner torna in campo per i quarti di finale contro Jodar: orario e programma

28 Apr 2026 - 17:34
© Getty Images

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Gli Ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid si stanno ancora disputando ma intanto è stato ufficializzato il programma dei quarti di finale, che vedrà nuovamente Jannik Sinner in campo. Il tennista azzurro affronta il giovane spagnolo Jodar con questa gara che potrebbe rappresentare un’opportunità per vedere per la prima volta contro il numero uno e il giovane baby prodigio iberico, la sfida si terrà non prima delle ore 16 e sarà il secondo match sul Centrale, mentre il primo sarà la sfida tra Karolina Pliskova e Anastasia Potapova.

Il programma per quel che riguarda il serale vedrà invece in campo Marta Kostyuk e Linda Noskova e solo dopo andrà in scena la sfida tra Arthur Fils e Jiri Lehecka. Tornando agli italiani, in campo anche Luciano Darderi che scenderà in campo nel doppio con Stefanos Tsitsipas nella sfida tra Andreozzi e Guinard. 

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