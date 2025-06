Luna Rossa annuncia la partnership con l'Alfa Romeo

In occasione della 38^ America’s Cup, la storica casa automobilistica sarà al fianco di Luna Rossa come Official Sponsor per tutta la durata della manifestazione. Una collaborazione naturale tra due iconici marchi italiani, che condividono la stessa missione: innovare costantemente, eccellere nello sport e spingersi oltre i propri limiti. Inoltre, per raggiungere gli obiettivi e le migliori prestazioni, Alfa Romeo e Luna Rossa puntano entrambe su competenza, progettazione, impiego di materiali tra i più avanzati al mondo e una tecnica ingegneristica di altissimo livello.