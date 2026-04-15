Tennis: Atp Monaco, Cobolli batte Bergs e vola ai quarti

Flavio Cobolli si qualifica per i quarti di finale del 'BMW Open' (ATP 500 - montepremi 2.561.110 euro) di scena sui campi in terra rossa dell'Iphitos Tennis Club di Monaco di Baviera, in Germania. Il 23enne romano, n.16 del ranking e quarto favorito del seeding, ha battuto negli ottavi il belga Zizou Bergs (n.40), in due set con il punteggio di 6-2, 6-3. Nel prossimo turno Cobolli affronterà il vincente del match tra Luciano Darderi, n.21 del ranking, e il ceco Vit Kopriva, n.78 ATP.