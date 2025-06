Rugby, Nazionale femminile: le convocate per il raduno di Formia dal 23 al 28 giugno

Sono 33 le atlete chiamate dal ct dell'Italrugby femminile Fabio Roselli a prendere parte al raduno di preparazione della RWC 2025 che si terrà a Formia (LT) dal 23 al 28 giugno. Dopo un primo assaggio dell'attività preparatoria alla competizione iridata, le Azzurre si ritrovano dunque per lavorare assieme in vista di un'estate che le vedrà protagoniste sul più grande palcoscenico mondiale. Rispetto al precedente raduno, Roselli ritrova giocatrici importanti come Silvia Turani, Sara Tounesi, Ilaria Arrighetti, Giordana Duca, Valeria Fedrighi: atlete che, smaltiti gli infortuni, si uniranno al gruppo che è al lavoro già dalla scorsa settimana. Questa la lista delle convocate: Ilaria Arrighetti (Stade Rennais Rugby), Gaia Buso (Rugby Colorno), Beatrice Capomaggi (Villorba Rugby), Sofia Catellani (Rugby Colorno), Giada Corradini (Rugby Colorno), Elettra Costantini (Valsugana Rugby Padova), Alyssa D'Incà (Villorba Rugby), Giordana Duca (Valsugana Rugby Padova), Elena Errichiello (Unione Rugby Capitolina), Valeria Fedrighi (Rugby Colorno), Elisa Giordano (Valsugana Rugby Padova), Francesca GRANZOTTO (Unione Rugby Capitolina), Laura Gurioli (Villorba Rugby), Isabella Locatelli (Rugby Colorno), Veronica Madia (Rugby Colorno), Sara Mannini (Rugby Colorno), Gaia Maris (Valsugana Rugby Padova), Aura Muzzo (Villorba Rugby), Vittoria Ostuni Minuzzi (Valsugana Rugby Padova), Alessia Pilani (Rugby Colorno), Alissa Ranuccini (Rugby Colorno), Beatrice Rigoni (Sale Sharks), Sara Seye (Ealing Trailfinders), Francesca Sgorbini (ASM Clermont Rugby), Michela Sillari (Valsugana Rugby Padova), Desiree Spinelli (Benetton Rugby Treviso), Sofia Stefan (Svincolata), Emma Stevanin (Valsugana Rugby Padova), Sara Tounesi (Montpellier Herault Rugby), Silvia Turani (Harlequins), Vittoria Vecchini (Valsugana Rugby Padova), Beatrice Veronese (Valsugana Rugby Padova), Vittoria Zanette (LOU Rugby).